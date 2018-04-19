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Катя Жужа рассказала, что избавилась от второго подбородка

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа в отличие от других бывших коллег по телестройке не скрывает, к каким пластическим операциям и процедурам прибегает.

Катя Жужа рассказала, что избавилась от второго подбородка

Экс-наставница проекта зачастую экспериментирует со своей внешностью и охотно прибегает к чему-то новому. Дело касается не только изменений в гардеробе или новом стиле одежды, но и более серьезных перемен во внешности. К примеру, Жужа не стала скрывать, что увеличивала губы и подкорректировала грудь.

На этот раз Катя решилась на подтяжку второго подбородка. В результате работы специалистов Жужа осталась в восторге. Стоимость процедуры девушка не уточняла, однако, судя по конечному результату, удовольствие это не из дешевых.

Катя Жужа рассказала, что избавилась от второго подбородка

Тем не менее, экс-ведущая «Дома-2» назвала стоимость аппарата, с которым над ней трудились косметологи.

«Вы должны это увидеть! Только что сфоткала, и только что сделала процедуру термолифтинг. Эффект, как вы видите, сразу же после первой процедуры. Эффекта хватает год. Но опять же, у каждого все индивидуально. Но я не верю своим глазам, что у меня ушел мой второй подбородок сразу же!», — похвалилась Катя.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:03
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