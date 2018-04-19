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Михаил Терёхин отстоял Катю Жужу в конфликте с Ксенией Бородиной

Михаил Терёхин отстоял Катю Жужу в конфликте с Ксенией Бородиной, назвав свою бывшую возлюбленную завистливой и обвинив в крахе карьеры начинающей ведущей "Дома-2".

С экс-участником телестройки связался его коллега Рустам Солнцев, который и взял интервью у героя, знающего всю историю от первого лица.

Михаил Терёхин отстоял Катю Жужу в конфликте с Ксенией Бородиной

Терёхин предсказуемо подверг критике свою бывшую сожительницу, а вот Жужу, напротив, стал расхваливать, невзирая на то, что она первая заступалась за Ксению, даже в конфликтах с самим Михаилом.

Екатерине не нравилось, как Бородина "возит" бойфренда на своих хрупких плечах, да и перед другими злопыхателями она вставала горой, отгораживая приятельницу.

Терёхину не верится, что в скандале виновата Жужа, ведь именно Ксения завидовала её стремительному карьерному росту, и именно она с "Олимпа" соперницу и сбросила, имея крепкие связи с руководством.

Михаил Терёхин отстоял Катю Жужу в конфликте с Ксенией Бородиной

Говоря о Солнцеве, который достаточно дружен с новым составом ведущих, включая супругу Курбана Омарова, Ольгу Бузову и так далее, последний Катю недолюбливает, ведь однажды та серьёзно подвела его во время одного из эфиров.

Ранее Лена Миро назвала Ксению Бородину грязноротой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:58
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