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Лена Миро назвала Ксению Бородину грязноротой

Лена Миро назвала Ксению Бородину грязноротой за то, что ведущая "Дома-2" написала о хейтерах гневный пост, сетуя, что за аморальность не подвергают наказаниям на законодательном уровне.

Известная блогерша, разоблачающая в LiveJournal российских знаменитостей, не могла пройти мимо высказывания одной из известнейших мамочек страны. Началось всё с того, что Бородиной надоели упрёки в сторону неё, Курбана Омарова и их общих детей.

Лена Миро назвала Ксению Бородину грязноротой

Ксения жалуется, что хейтеры со злым языком остаются безнаказанными, и сетевая анонимность позволяет им проявлять все самые худшие качества характера.

"Очень жаль, что в нашей стране нет наказания в виде штрафа за грязный язык людей в Сети! И эта безнаказанность даёт таким людям право оскорблять не только нас, а и деток. Читая комменты под моим последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда, до того грязные рты, что хочется с порошком и щёткой промыть!" - пишет теледива, прикладывая к посту фотографии женщин, которые методично осыпают её семью оскорблениями.

Хотя повод для злобы был весьма веский, ведь антифанатки набросились на 10-летнюю девочку, которая отметила день рождения, Лена Миро решила припомнить Бородиной её собственные грехи.

Осыпав Ксению отборной бранью, блогерша заявила, будто ведущая на всю страну пила и развратничала, а домой к детям приводила многочисленных "Курбанов-Омаров", заставляя наблюдать одиозный образ жизни.

Ранее Ксении Бородиной было стыдно за грязные рты своих хейтеров.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:27
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