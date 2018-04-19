Лена Миро назвала Ксению Бородину грязноротой

"Очень жаль, что в нашей стране нет наказания в виде штрафа за грязный язык людей в Сети! И эта безнаказанность даёт таким людям право оскорблять не только нас, а и деток. Читая комменты под моим последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда, до того грязные рты, что хочется с порошком и щёткой промыть!" - пишет теледива, прикладывая к посту фотографии женщин, которые методично осыпают её семью оскорблениями.

Известная блогерша, разоблачающая в LiveJournal российских знаменитостей, не могла пройти мимо высказывания одной из известнейших мамочек страны. Началось всё с того, что Бородиной надоели упрёки в сторону неё, Курбана Омарова и их общих детей.Ксения жалуется, что хейтеры со злым языком остаются безнаказанными, и сетевая анонимность позволяет им проявлять все самые худшие качества характера.Хотя повод для злобы был весьма веский, ведь антифанатки набросились на 10-летнюю девочку, которая отметила день рождения, Лена Миро решила припомнить Бородиной её собственные грехи.Осыпав Ксению отборной бранью, блогерша заявила, будто ведущая на всю страну пила и развратничала, а домой к детям приводила многочисленных "Курбанов-Омаров", заставляя наблюдать одиозный образ жизни.Ранее Ксении Бородиной было стыдно за грязные рты своих хейтеров.