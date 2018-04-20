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Ученые определели существование новых двидов в семействе чудной райской птицы

Группой орнитологов из США подробно изучены брачные танцы среди подвидов отдельных пернатых, представляющих чудную райскую птицу. Целью исследований было доказательство факта принадлежности данных подвидов птиц, к обособленным отдельно развивающимся видам чудной райской птицы.

Из всех семейств райских птиц, орнитологами отдельно рассматриваются почти 15 родов, причем насчитывается еще и различных 45 видов. Данная экзотическая птица, большинством своих представителей, обитает на территории восточной части Австралии, острове Новая Гвинея. Наблюдают их поселения и в вдоль восточной части Индонезии. В данном семействе, чудная райская птица всего лишь один из представителей, обитающих в лесах острова Новая Гвинея.
Ученые определели существование новых двидов в семействе чудной райской птицы


Как заметили орнитологи, используемое самцами оперение необходимое для привлечения самок, имеет характерный окрас в период наступления брачных игр. До проведения последних исследований считалось, что обитает на территории уже давно изученного острова, только пять подвидов чудной райской птицы. Но в ходе недавних наблюдений появились совсем другие предположения, оказалось, что из всех известных существует три, совершенно новых вида данных птиц, отличающихся от других своих сородичей именно ритуалами поведения при исполнении брачных танцев.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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