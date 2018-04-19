Беременная Светлана Лобода показала свой дом в Лос-Анджелесе

В соцсетях Светлана Лобода продемонстрировала некоторые публикации своего дома в Лос-Анджелесе. Беременная знаменитость собирается родить второго ребёнка в США. Публично артистка призналась, что скоро ещё раз станет мамой, только месяц назад. Тогда же певица поведала, что из-за родов будет в отпуске несколько недель. Пользователи считают, что отцом будущего ребёнка Лободы может быть Тилль Линеманн, являющийся солистом групп Lindemann Тилль и Rammstein. Однако сама певица на счёт этого ничего не говорит.Сейчас Светлана наслаждается видом на океан в США. Фанаты, увидев новые снимки, также восхищаются открывающимся видом на пляж, воду и небо. Ранее певица жила в двухэтажном доме, но решила переселиться ближе к побережью.