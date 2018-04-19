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Беременная Светлана Лобода показала свой дом в Лос-Анджелесе

Беременная исполнительница песен Светлана Лобода на днях отправилась в Лос-Анджелес для того, чтобы родить второго ребёнка. В Сети певица обнародовала снимок своего дома, который находится на берегу океана.

Беременная Светлана Лобода показала свой дом в Лос-Анджелесе

В соцсетях Светлана Лобода продемонстрировала некоторые публикации своего дома в Лос-Анджелесе. Беременная знаменитость собирается родить второго ребёнка в США. Публично артистка призналась, что скоро ещё раз станет мамой, только месяц назад. Тогда же певица поведала, что из-за родов будет в отпуске несколько недель. Пользователи считают, что отцом будущего ребёнка Лободы может быть Тилль Линеманн, являющийся солистом групп Lindemann Тилль и Rammstein. Однако сама певица на счёт этого ничего не говорит.

Беременная Светлана Лобода показала свой дом в Лос-Анджелесе

Сейчас Светлана наслаждается видом на океан в США. Фанаты, увидев новые снимки, также восхищаются открывающимся видом на пляж, воду и небо. Ранее певица жила в двухэтажном доме, но решила переселиться ближе к побережью.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20
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