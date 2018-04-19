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Андрея Малахова раскритиковали за эфир с Ольгой Бузовой

Представители отечественного медиапространства с завидным постоянством заявляют, что на российском телевидении уже пора что-то менять. К слову, после объятий с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой первой жертвой таких перемен предлагают сделать Андрея Малахова.

Андрея Малахова раскритиковали за эфир с Ольгой Бузовой

Все дело в том, что теледива уже в скором времени планирует стать участницей ток-шоу Андрея Малахова. В ее микроблоге появилось сообщение, в котором она поблагодарила Малахова за эфир.

Свою публикацию Бузова дополнила фотографией, на которой ведущий держит Бузову на руках и, будто влюбленный, со страстью смотрит ей в глаза. В Сети забили тревогу уже достаточно давно, вот только недавно реакция пришла уже от самой Госдумы.

Член совета по развитию информационного общества Вадим Манукян отметил, что у Малахова безусловно есть талант и все нужные ресурсы для того, чтобы создавать качественное телевидение. При этом он продолжает заполнять эфиры «вульгарщиной и ширпотребом».

На такой вывод эксперта натолкнуло то, что героем эпизода развлекательного шоу «Привет, Андрей» стала известная певица Ольга Бузова.

«Малахов придерживается четко своего репертуара. То он у знаменитых покойных артистов проводит поиск детей, то переключается на ныне здравствующих, за что ему Серов уже пообещал дать по шее. Похоже, пришло время звать в студию Ольгу Бузову. Имеется ощущение, что он целенаправленно издевается над зрителями», - сообщил Манукян.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:14
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