Андрея Малахова раскритиковали за эфир с Ольгой Бузовой

«Малахов придерживается четко своего репертуара. То он у знаменитых покойных артистов проводит поиск детей, то переключается на ныне здравствующих, за что ему Серов уже пообещал дать по шее. Похоже, пришло время звать в студию Ольгу Бузову. Имеется ощущение, что он целенаправленно издевается над зрителями», - сообщил Манукян.

Все дело в том, что теледива уже в скором времени планирует стать участницей ток-шоу Андрея Малахова. В ее микроблоге появилось сообщение, в котором она поблагодарила Малахова за эфир.Свою публикацию Бузова дополнила фотографией, на которой ведущий держит Бузову на руках и, будто влюбленный, со страстью смотрит ей в глаза. В Сети забили тревогу уже достаточно давно, вот только недавно реакция пришла уже от самой Госдумы.Член совета по развитию информационного общества Вадим Манукян отметил, что у Малахова безусловно есть талант и все нужные ресурсы для того, чтобы создавать качественное телевидение. При этом он продолжает заполнять эфиры «вульгарщиной и ширпотребом».На такой вывод эксперта натолкнуло то, что героем эпизода развлекательного шоу «Привет, Андрей» стала известная певица Ольга Бузова.