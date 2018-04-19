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Ольга Бузова не оставляет Дмитрия Нагиева в покое

Ольга Бузова не оставляет Дмитрия Нагиева в покое, застав коллегу на Pre Party премии Муз-ТВ и присев к нему за столик с непрошеными объятьями и поцелуями.

Известного ведущего новоиспечённая певица терроризирует довольно давно, заставляя его отвечать перед супругой. Так, недавней выходкой Ольги стал пошлый комментарий в Instagram под постом Нагиева, где он рассуждает о весеннем потеплении и сне без нижнего белья.

Ольга Бузова не оставляет Дмитрия Нагиева в покое

Прибыв с должной помпезностью на вечеринку в честь церемонии, Бузова заметила Дмитрия среди других артистов и тут же подошла к его столу. Шоумену ничего не оставалось, как подняться и приобнять знакомую, а та, в свою очередь, принялась целовать последнего.

Критики Ольги отметили, что навязчивость - её типичная черта, и пора бы уже уяснить нежелание Нагиева с ней флиртовать.

Даже больше: эпатажные выходки теледивы явно выдают недостаток в её жизни сексуального партнёра, что уже не интригует, а попросту опошляет гламурный образ.

Ранее оскорблённая Ольга Бузова назвала своих слушателей мишурой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:57
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