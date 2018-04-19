Ольга Бузова не оставляет Дмитрия Нагиева в покое
Ольга Бузова не оставляет Дмитрия Нагиева в покое, застав коллегу на Pre Party премии Муз-ТВ и присев к нему за столик с непрошеными объятьями и поцелуями.
Известного ведущего новоиспечённая певица терроризирует довольно давно, заставляя его отвечать перед супругой. Так, недавней выходкой Ольги стал пошлый комментарий в Instagram под постом Нагиева, где он рассуждает о весеннем потеплении и сне без нижнего белья.
Прибыв с должной помпезностью на вечеринку в честь церемонии, Бузова заметила Дмитрия среди других артистов и тут же подошла к его столу. Шоумену ничего не оставалось, как подняться и приобнять знакомую, а та, в свою очередь, принялась целовать последнего.
Критики Ольги отметили, что навязчивость - её типичная черта, и пора бы уже уяснить нежелание Нагиева с ней флиртовать.
Даже больше: эпатажные выходки теледивы явно выдают недостаток в её жизни сексуального партнёра, что уже не интригует, а попросту опошляет гламурный образ.
Ранее оскорблённая Ольга Бузова назвала своих слушателей мишурой.
Известного ведущего новоиспечённая певица терроризирует довольно давно, заставляя его отвечать перед супругой. Так, недавней выходкой Ольги стал пошлый комментарий в Instagram под постом Нагиева, где он рассуждает о весеннем потеплении и сне без нижнего белья.
Прибыв с должной помпезностью на вечеринку в честь церемонии, Бузова заметила Дмитрия среди других артистов и тут же подошла к его столу. Шоумену ничего не оставалось, как подняться и приобнять знакомую, а та, в свою очередь, принялась целовать последнего.
Критики Ольги отметили, что навязчивость - её типичная черта, и пора бы уже уяснить нежелание Нагиева с ней флиртовать.
Даже больше: эпатажные выходки теледивы явно выдают недостаток в её жизни сексуального партнёра, что уже не интригует, а попросту опошляет гламурный образ.
Ранее оскорблённая Ольга Бузова назвала своих слушателей мишурой.