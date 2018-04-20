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Ученые могут распознать пришельцев среди людей благодаря группе крови

Ученые развенчали мифы относительно приматов, которые были предками человечества, потому что у него нет одинакового типа крови. Они также могут распознать пришельцев среди людей благодаря ее группе.

Земляне имеют 1-4 группу, как гласит теория медицины, возникшая в прошлом веке. Она еще используется на практике, вот только 85% особ имеют положительный резус - фактор, а вся остальная категория лиц является потомками инопланетян.

Ученые могут распознать пришельцев среди людей благодаря группе крови


Они обладают повышенным интеллектом по сравнению со своими собратьями, также имеют низкую температуру тела, высокое давление и чувствительное зрение. Девушки не могут выносить ребенка от избранника с положительными показателями, потому что отрицательный резус может убить будущее потомство.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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