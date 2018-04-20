Ученые могут распознать пришельцев среди людей благодаря группе крови

Земляне имеют 1-4 группу, как гласит теория медицины, возникшая в прошлом веке. Она еще используется на практике, вот только 85% особ имеют положительный резус - фактор, а вся остальная категория лиц является потомками инопланетян.Они обладают повышенным интеллектом по сравнению со своими собратьями, также имеют низкую температуру тела, высокое давление и чувствительное зрение. Девушки не могут выносить ребенка от избранника с положительными показателями, потому что отрицательный резус может убить будущее потомство.