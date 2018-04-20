Пришелец из будущего предупредил человечество о конце света 23 апреля из-за столкновения планеты с астероидом
Очередной пришелец из будущего сообщил журналистам, что вернулся назад и хочет предупредить человечество об опасности. Библейский конец света наступит 23 апреля после столкновения нашей планеты с астероидом.
Он отметил, что загадочное небесное тело Нибиру является только выдумкой СМИ, но некий опасный космический объект может врезаться в Землю. Человек не стал называть имени астероида, хотя трагедия произойдет на севере Тихого океана.
Удар огромной мощности вызовет волны и извержения вулканов, после чего города будут разрушены и от них не останется даже камней. Также путешественник назвал научные опровержения сокрытие информации, потому что этот объект уже несется к выбранной цели.