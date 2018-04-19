Оскорблённая Ольга Бузова назвала своих слушателей мишурой
Оскорблённая Ольга Бузова на Pre Party премии Муз-ТВ назвала своих слушателей, проигнорировавших выступление певицы, мишурой.
Хотя в своём золотистом платье ведущая "Дома-2" блеснула на светском мероприятии, как никто другой, обернулся вечер весьма неприятным и унизительным для всех скандалом.
Организаторы решили сделать Ольгу гвоздём программы, однако в зале собрались звёзды той же величины, что и сама Бузова, поэтому вскакивать с мест и аплодировать никто не стал. Начала свой номер телеведущая заявлением, что нынче в моде любить её, а обратное уже давно не в тренде.
После этих слов часть аудитории вышла на перекур, а остальные демонстративно уткнулись в телефоны. Ища поддержки, Ольга подошла к Филиппу Киркорову, села к нему на колени, а также произнесла следующее: ей приятно быть поддержанной королём эстрады, а не какой-то мишурой.
Хотя Бузова, наверняка, имела в виду коллег на Pre Party, многие посчитали такие хамские слова обращением к фанатам теледивы. Поскольку больше никто, кроме поклонников, звезду поддерживать не может, им столь нелицеприятные высказывания и были адресованы.
Позже на выходе из зала знаменитость призналась журналистам, что приём публики на Муз-ТВ ей был крайне неприятен.
Ранее гости премии Муз-ТВ покинули зал во время выступления Ольги Бузовой.