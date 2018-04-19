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Маленькая наследница Михаил Галустяна Эстелла выбрала для себя профессию циркового артиста

Супруга юмориста Виктория опубликовала в Instagram ролик, посвященный тренировкам 7-летней девочки. Маленькая наследница Михаил Галустяна Эстелла выбрала для себя профессию циркового артиста.

Знаменитость имеет плотный рабочий график, но при этом успевает много внимания уделять своим дочерям и избраннице. В сюжете дочка учится жонглировать предметами, чтобы потом стать клоуном. Она решила продолжить дело Михаила Галустяна, который не является профессионалом в данном направлении, но тоже умеет рассмешить зрителей.

Маленькая наследница Михаил Галустяна Эстелла выбрала для себя профессию циркового артиста


Пока у малышки не получаются упражнения с мячом, ускользающим из рук, но поклонники поддержали ее теплыми словами. Они были восхищены активным образом жизни Эстеллы, которая кроме красивой внешности уже имела первый дебют на сцене в спектакле “Айболит”.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:17
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