Маленькая наследница Михаил Галустяна Эстелла выбрала для себя профессию циркового артиста

Знаменитость имеет плотный рабочий график, но при этом успевает много внимания уделять своим дочерям и избраннице. В сюжете дочка учится жонглировать предметами, чтобы потом стать клоуном. Она решила продолжить дело Михаила Галустяна, который не является профессионалом в данном направлении, но тоже умеет рассмешить зрителей.Пока у малышки не получаются упражнения с мячом, ускользающим из рук, но поклонники поддержали ее теплыми словами. Они были восхищены активным образом жизни Эстеллы, которая кроме красивой внешности уже имела первый дебют на сцене в спектакле “Айболит”.