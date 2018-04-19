Ким Кардашьян взбесила фанатов своим педикюром

Подписчики на новом снимке обратили внимание, в каком состоянии ногти у Кардашьян на ногах. Некоторые фанаты начали приписывать Ким грибок. Другие же заговорили касательно проблем похуже. Но нашлись и те фолловеры, которые приняли решение заявить, что хейтеры постоянно находят, к чему придраться, а знаменитость, на самом деле, просто идеальная женщина.Чтобы успокоить поклонников знаменитая модель чуть позже сфотографировала свои пальцы, которые накрашены лаком жёлтого цвета и обнародовала в своём микроблоге Instagram.