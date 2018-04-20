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Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина уладила конфликт с пасынком и отдала ему квартиру

Несколько месяцев вдова Евгения Евстигнеева боролась за имущество супруга с его пасынком Александром Благонравовым. Сейчас Ирина Цывина уладила конфликт и отдала ему квартиру на ул. Чернявина.

Раньше женщина рассказывала в эфире шоу о претензиях наследника ее последнего избранника, который кроме долей в четырех столичных квартирах еще хотел получить половину дачи. Она было обустроена, когда актриса была замужем за другим человеком. После затянувшихся судебных тяжб Ирина Цывина хотела передать жилье с кредитной ипотекой в миллион рублей, но человек не согласился на ее условия.

Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина уладила конфликт с пасынком и отдала ему квартиру


Сейчас стороны подписали мирное соглашение, согласно которому доверитель отказывается от требований и получает недвижимость. Вдова сильно переживала по такому поводу и отказалась от материальной компенсации, так как ее репутации был нанесен значимый ущерб.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:15
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