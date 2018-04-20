Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина уладила конфликт с пасынком и отдала ему квартиру

Раньше женщина рассказывала в эфире шоу о претензиях наследника ее последнего избранника, который кроме долей в четырех столичных квартирах еще хотел получить половину дачи. Она было обустроена, когда актриса была замужем за другим человеком. После затянувшихся судебных тяжб Ирина Цывина хотела передать жилье с кредитной ипотекой в миллион рублей, но человек не согласился на ее условия.Сейчас стороны подписали мирное соглашение, согласно которому доверитель отказывается от требований и получает недвижимость. Вдова сильно переживала по такому поводу и отказалась от материальной компенсации, так как ее репутации был нанесен значимый ущерб.