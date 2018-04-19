Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прекрасно общался с критиком звездной бабушки Сергеем Соседовым

Он сразу подошел к критику, который часто ругал Примадонну, а дальше коллеги быстро нашли общий язык. Весь вечер они провели за дружеской беседой, после чего Сергей Соседов отметил, что молодой музыкант его приятно удивил. Знаменитость отметил, что с его отцом не удавалось вести непринужденный разговор, но Никита Пресняков является полной противоположностью родителя.Умный парень ведет себя естественно, а также не реагирует на слова критика, посвященные репертуару певицы. Звезда хорошо относится к выбору музыкального направления молодого исполнителя, который не захотел пойти по проторенной дорожке своей династии.