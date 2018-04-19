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Пользователи Сети сравнивают образы Дарьи Пынзарь и Ольги Орловой на премии Hello!

Пользователи Сети сравнивают вечерние образы Дарьи Пынзарь и Ольги Орловой на премии Hello!, оценивая монохромные наряды обеих звёзд "Дома-2".

На днях прошла торжественная церемония, где собралось множество селебрити, включая ведущую и экс-участницу знаменитой телестройки. Обе теледивы выбрали сдержанные цвета для костюмов, однако поэкспериментировали над кроем.

Пользователи Сети сравнивают образы Дарьи Пынзарь и Ольги Орловой на премии Hello!

Так, Дарья удивила поклонников белым платьем в пол с высоким разрезом на подоле, открывшим стройные ноги Пынзарь. Образ дополнил броский макияж с активными, выделенными чёрным глазами.

Орлова же выбрала много кружевных оборок, как на блузе, так и на необычной полупрозрачной юбке. Лёгкая просвечивающая ткань топа открыла вид на такой же ажурный бюстгальтер.

Пользователи Сети сравнивают образы Дарьи Пынзарь и Ольги Орловой на премии Hello!

У сторонников и Ольги, и Дарьи находится множество аргументов в пользу обеих героинь. Хейтеры, в свою очередь, нашли и немало недостатков в звёздных "луках".

"Даша! Орлова своим нарядом себя опошлила. Торчащий лифчик - это моветон". "Даша колхоз". "Оля! Даша, как бабка, стала". "Ну что за сравнение? Ольга в свои года выглядит шикарно. Даша молода и красива". - пишут комментаторы в Сети.

Ранее хейтеры высмеяли эротическое фото Ольги Орловой с "трусами" на голове.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:39
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