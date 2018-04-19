Галинка Миргаева восхитила поклонников пышным бюстом на фото в Instagram

Девушка решила надеть розовый купальник, а также сделать рекламу пластическому хирургу, оказывающему такие услуги. Отечественная “Анджелина Джоли” отметила, что грудь не отличается от обычного аналога, если ее потрогать, а фанаты стали восхищаться идеальными формами тела модели. Некоторые лица тоже заподозрили ее в пластике из-за необычного сюжета.Перед такими событиями девушка решила показать работу мышечного стимулятора, который избавляет людей от лишнего жира на животе даже во время отдыха. Пользователи сетей были удивлены показом старых товаров, которые не дают никакого эффекта.