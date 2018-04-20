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В Чили после падения с кровати скончался самый старый мужчина нашей планеты

В Чили после падения с кровати скончался самый старый мужчина нашей планеты. Селино Вильянуэва Харамильо дожил до 121 года, а причиной трагедии стали травмы ребер, повредивших легкое.

Он родился в 1896 г, и всю жизнь был работником на чужих фермах. Последние хозяева уволили 80-летнего человека, который потом переехал в деревню и жил в хижине, имеющей земляной пол и очаг в центре помещения. Чилиец продавал овощи со своего огорода, чтобы выжить, а также получал небольшую пенсию от прежних работодателей.

В Чили после падения с кровати скончался самый старый мужчина нашей планеты


Затем дом старого человека сгорел, и он оказался на улице, не имея семьи и родственников. Чужие люди приютили долгожителя, который провел с ними последние годы жизни. После падения пациенту сделали операцию, но его здоровье ухудшилось, после чего к мужчине был приглашен священник.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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