В Чили после падения с кровати скончался самый старый мужчина нашей планеты

Он родился в 1896 г, и всю жизнь был работником на чужих фермах. Последние хозяева уволили 80-летнего человека, который потом переехал в деревню и жил в хижине, имеющей земляной пол и очаг в центре помещения. Чилиец продавал овощи со своего огорода, чтобы выжить, а также получал небольшую пенсию от прежних работодателей.Затем дом старого человека сгорел, и он оказался на улице, не имея семьи и родственников. Чужие люди приютили долгожителя, который провел с ними последние годы жизни. После падения пациенту сделали операцию, но его здоровье ухудшилось, после чего к мужчине был приглашен священник.