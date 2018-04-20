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Турок назвал себя террористом для развода с супругой и женитьбы на любовнице

Западные СМИ сообщили об инциденте в Турции. Мужчина назвал себя террористом для развода с супругой и женитьбы на любовнице.

Он занимался экспортом модной одежды, но два года назад сообщил своей избраннице, что является членом организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, считающегося организатором восстания для свержения нынешнего главы страны. Также турок напугал семью сообщением, что она может потерять все свои сбережения, после чего попросил жену дать ему развод, переживая за безопасность близких людей.

Турок назвал себя террористом для развода с супругой и женитьбы на любовнице


К тому времени на счету мошенника уже находилось 50 миллионов долларов, а дальше он благополучно вывез родственников на территорию США, после чего вернулся назад и женился на молодой красавице. Когда обманутая женщина узнала о махинациях своего спутника жизни, она решила восстановить справедливость в судебном порядке.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00
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