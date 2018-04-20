Ученые: В организмах медуз было обнаружено большое количество пластика

После отлова 20 особей частицы вещества были замечены у четырех представителей вида, однако, таких медуз в морях много. Ими питаются тюлени и некоторые виды рыб, а дальше ядовитая пища попадает на человеческий стол.Пластик становится виновником уничтожения этих существ, потому что их организмы не могут бороться с посторонними материалами. Они часто путают пластик с пищей из-за ошибочных представлений, что также относится к другим морским животным, погибающим после трапезы.