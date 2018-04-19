Обнаружен механизм, стимулирующий развитие рака печени, вызванного жировой болезнью

Алкоголики подвержены риску развития рака печени из-за воздействия алкоголя на их печень в течение всей жизни. Менее понятными являются типы рака печени, которые могут быть отнесены к факторам, связанным с ожирением (в основном из-за высокого уровня холестерина) и, более конкретно, к безалкогольной жировой болезни печени (NAFLD). В этой новой работе исследователи изучили модели мышей, разработанных для развития NAFLD и рака печени, чтобы лучше понять развитие раковых заболеваний, связанных с NAFLD. Они отмечают, что такие исследования стали более актуальными, поскольку связанные с NAFLD раковые заболевания печени стали более распространенными в последние годы.Исследователи собрали образцы РНК из опухолевой ткани в мышей и из ткани около тех же опухолей. Они обнаружили, что SQLE чрезмерно экспрессируется в опухолевой ткани по сравнению с дикими мышами. Они также обнаружили, что мыши, которые чрезмерно выражали фермент, чаще развивают рак печени.Исследователи также обнаружили, что опухоли, связанные с NAFLD, можно лечить с помощью соединения, называемого тербинафином, часто используемое для лечения ног у спортсменов, которые, как обнаружили исследователи, вызвали уменьшение размера опухоли. Ученые полагают, что результаты, найденные командой в Китае, могут заложить основу для будущей работы, направленной на то, чтобы больше узнать о роли SQLE в печеночных (и, возможно, других) раках и других возможных методах лечения.