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Обнаружен механизм, стимулирующий развитие рака печени, вызванного жировой болезнью

Группа исследователей из Китая нашла механизм, стимулирующий развитие рака печени, не вызванного употреблением алкоголя. В своей статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, группа описывает исследование рака печени в моделях мыши и то, что они обнаружили. Хадсон Коутс и Эндрю Браун с Университета Нового Южного Уэльса предлагают акцент на работе, проделанной командой в Китае в том же выпуске журнала.

Обнаружен механизм, стимулирующий развитие рака печени, вызванного жировой болезнью


Алкоголики подвержены риску развития рака печени из-за воздействия алкоголя на их печень в течение всей жизни. Менее понятными являются типы рака печени, которые могут быть отнесены к факторам, связанным с ожирением (в основном из-за высокого уровня холестерина) и, более конкретно, к безалкогольной жировой болезни печени (NAFLD). В этой новой работе исследователи изучили модели мышей, разработанных для развития NAFLD и рака печени, чтобы лучше понять развитие раковых заболеваний, связанных с NAFLD. Они отмечают, что такие исследования стали более актуальными, поскольку связанные с NAFLD раковые заболевания печени стали более распространенными в последние годы.

Исследователи собрали образцы РНК из опухолевой ткани в мышей и из ткани около тех же опухолей. Они обнаружили, что SQLE чрезмерно экспрессируется в опухолевой ткани по сравнению с дикими мышами. Они также обнаружили, что мыши, которые чрезмерно выражали фермент, чаще развивают рак печени.

Исследователи также обнаружили, что опухоли, связанные с NAFLD, можно лечить с помощью соединения, называемого тербинафином, часто используемое для лечения ног у спортсменов, которые, как обнаружили исследователи, вызвали уменьшение размера опухоли. Ученые полагают, что результаты, найденные командой в Китае, могут заложить основу для будущей работы, направленной на то, чтобы больше узнать о роли SQLE в печеночных (и, возможно, других) раках и других возможных методах лечения.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:44
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