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Хейтеры высмеяли эротическое фото Ольги Орловой с "трусами" на голове

Хейтеры высмеяли эротическое фото Ольги Орловой с "трусами" на голове, которые на самом деле оказались кружевной маской, прилагающейся к комплекту белья.

Ведущей "Дома-2" 40 лет, и она не замужем, хотя время от времени упоминает, что личную жизнь имеет, но не афиширует. Прочтя текст песни Тилля Линдермана, теледива решила поделиться со своими подписчиками романтичной цитатой о том, как певец видит любовь.

Хейтеры высмеяли эротическое фото Ольги Орловой с "трусами" на голове

К рассказу была приложена новая фотография в маске, форму которой многие пользователи посчитали странной и смешной. Критики пошутили, что стареющая Орлова ради пиара уже нацепила на голову кружевные трусы.

"Старая уже вы для ведущей, климакс наступает, и перепады настроения в эфире не красят!" "Попёрло-то на старости лет". "Это трусы на голове?" - пишут антифанаты Ольги, а поклонники расточают комплименты певице, - "Ольга, чем старше, тем эффектнее и симпатичнее. Красотка". "Человек с большой душой. От души добра Вам желаю, долгой жизни, здоровья и счастья!""Действительно, слова из песни очень верно подходят к образу".

Отметим, что исполнительница нередко эпатирует публику фотографиями в купальниках и даже нижнем белье в стиле садо-мазо.

Хейтеры высмеяли эротическое фото Ольги Орловой с "трусами" на голове

Ранее Ольга Орлова неудачно выбрала бельё под прозрачный топ.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:40
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