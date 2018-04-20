В Россию привезли «спортивные» седаны Jaguar XE и XF 300 Sport

В частности, седаны Jaguar XE и XF комплектуются 4-цилиндровыми турбодвигателями Ingenium производительностью 300 лошадиных сил, а также полноприводной системой. Спортивные модификации отличаются от обычных автомобилей боковыми зеркалами, выкрашенными в цвет Dark Satin Grey, окантовкой радиаторной решётки и задним спойлером.Jaguar XE и XF в исполнении 300 Sport на капоте и крышке багажника имеют соответствующие логотипы, а также поставлены на колёсные диски диаметром 19 и 20 дюймов. В интерьере обеих машин имеются накладки на порогах с эмблемой 300 Sport, жёлтая прострочка на сиденьях, рулевом колесе, подлокотниках и дверных панелях, а также тисненные подголовники и коврики в спортивном стиле.