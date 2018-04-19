Борис Галкин похвастался молодой женой и восьмимесячной дочерью

Бориса Галкина долгое время преследовали одни несчастья. Давно в роддоме скончалась его новорожденная дочка Василиса. Потом актёр жил ради Владислава, которого воспитывал как родного сына, однако и его жизнь внезапно оборвалась. Вскоре после смерти приемного сына скончалась его жена. Она ушла из жизни от рака, которому, после смерти сына, перестала сопротивляться.Однако последние годы рядом с Борисом находилась Ирина. Разумихина подарила Галкину долгожданного ребёнка - дочку Анечку. Для певицы это также поздний ребёнок – она стала мамой в 45 лет. Аня для артиста стала просто подарком судьбы. Актёр признается, что рядом с дочкой молодеет и не чувствует, что уже разменял восьмой десяток.