Саша Черно показала бывшего парня, за которого ей очень стыдно
Саша Черно показала подписчикам бывшего парня, за которого ей очень стыдно, но который в своё время зацепил её не меньше Иосифа Оганесяна.
Личная жизнь до проекта одной из скандальных его участниц очень интересует телезрителей, и последняя с радостью раскрывает некоторые факты о себе. Так, стало известно, что Александра брала крупные долги, и есть основания предполагать связь данных займов с любовниками.
В частности, некий Антон, с которым теледива познакомилась через интернет, мог втянуть её в опасную авантюру. Позже загадочный кавалер в очках ушёл из жизни Черно, о чём она в определённой мере сожалеет.
Однако Саша признаётся, что с радостью бы повернула время вспять, поскольку за прошлые поступки ей очень стыдно. Помимо этого, знаменитость выложила коллаж из старых фотографий с другими друзьями, почти все из который отвернулись от приятельницы, когда она попала на "Дом-2".
Читатели блогерши отметили, что Антон далеко не красавчик, и неясно, что могло в нём настолько зацепить Черно. Другие же пристыдили её за обнародование чужой личной жизни и признали, что в потере старых друзей нет ничего удивительного, ведь на проекте участница попросту опустилась.
Ранее Саша Черно наконец-то признала свою полноту, назвав себя кабаном.
Личная жизнь до проекта одной из скандальных его участниц очень интересует телезрителей, и последняя с радостью раскрывает некоторые факты о себе. Так, стало известно, что Александра брала крупные долги, и есть основания предполагать связь данных займов с любовниками.
В частности, некий Антон, с которым теледива познакомилась через интернет, мог втянуть её в опасную авантюру. Позже загадочный кавалер в очках ушёл из жизни Черно, о чём она в определённой мере сожалеет.
Однако Саша признаётся, что с радостью бы повернула время вспять, поскольку за прошлые поступки ей очень стыдно. Помимо этого, знаменитость выложила коллаж из старых фотографий с другими друзьями, почти все из который отвернулись от приятельницы, когда она попала на "Дом-2".
Читатели блогерши отметили, что Антон далеко не красавчик, и неясно, что могло в нём настолько зацепить Черно. Другие же пристыдили её за обнародование чужой личной жизни и признали, что в потере старых друзей нет ничего удивительного, ведь на проекте участница попросту опустилась.
Ранее Саша Черно наконец-то признала свою полноту, назвав себя кабаном.