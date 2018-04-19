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Гости премии Муз-ТВ покинули зал во время выступления Ольги Бузовой

Такого унижения известная певица Ольга Бузова не испытывала с той поры, когда её не удостоили ни одной музыкальной премии.

Гости премии Муз-ТВ покинули зал во время выступления Ольги Бузовой

По случаю предстоящей премии Муз-ТВ недавно состоялось Pre Party, на котором некоторым исполнителям дали возможность выступить. Во время номера Ольги Бузоваой некоторые знаменитые гости демонстративно покинули зал.

Олю не спасли и те факторы, что она появилась на мероприятии в платье от Валентина Юдашкина стоимостью в 70 000 евро, и на руках её носил сам король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

Гости премии Муз-ТВ покинули зал во время выступления Ольги Бузовой

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» уже прокомментировала произошедшее, отметив, что те, кто покинул зал во время ее выступления, туда им и дорога, и если что-то не нравится, то и вовсе не стоило приходить и сидеть с недовольными лицами.

Хейтеры тем временем отметили, что творчество Ольги Бузовой не вызывает восторг у тех, кто пробил себе путь на сцену при помощи таланта, а не с помощью миллионов фолловеров в Инстаграме.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:17
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