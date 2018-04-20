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Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел в России на 35%

Стало известно, что китайский смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел на территории России на 35%. Если официальный магазин Xiaomi предлагает устройство за 14 990 рублей, то на других торговых площадках можно приобрести девайс со скидкой в 5 тысяч рублей.

Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел в России на 35%


Эксперты отмечают, что на сегодняшний день российский пользователь сможет купить 5,99-дюймовый смартфон по цене 9 990 рублей. Кроме того, в таком Xiaomi Redmi 5 Plus будет доступна глобальная прошивка MIUI 9 с поддержкой русскоязычного интерфейса. Также стоит отметить, что за такую цену в системе будут встроены все необходимые сервисы компании Google.

Напомним, что Xiaomi Redmi 5 Plus предлагается с процессором Qualcomm Snapdragon 625 и графическим ускорителем Adreno 506. В устройстве установлено камеры с разрешением 12 и 5 Мп и аккумулятор с емкостью 4 тысячи мАч. Разрешение 5,99-дюймовой матрицы составляет 2160 на 1080 пикселей. Стандартный объем встроенной памяти можно будет увеличить до 256 Гб путем установки карты microSD.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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