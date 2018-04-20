Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел в России на 35%

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день российский пользователь сможет купить 5,99-дюймовый смартфон по цене 9 990 рублей. Кроме того, в таком Xiaomi Redmi 5 Plus будет доступна глобальная прошивка MIUI 9 с поддержкой русскоязычного интерфейса. Также стоит отметить, что за такую цену в системе будут встроены все необходимые сервисы компании Google.Напомним, что Xiaomi Redmi 5 Plus предлагается с процессором Qualcomm Snapdragon 625 и графическим ускорителем Adreno 506. В устройстве установлено камеры с разрешением 12 и 5 Мп и аккумулятор с емкостью 4 тысячи мАч. Разрешение 5,99-дюймовой матрицы составляет 2160 на 1080 пикселей. Стандартный объем встроенной памяти можно будет увеличить до 256 Гб путем установки карты microSD.