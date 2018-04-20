Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел в России на 35%
Стало известно, что китайский смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел на территории России на 35%. Если официальный магазин Xiaomi предлагает устройство за 14 990 рублей, то на других торговых площадках можно приобрести девайс со скидкой в 5 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что на сегодняшний день российский пользователь сможет купить 5,99-дюймовый смартфон по цене 9 990 рублей. Кроме того, в таком Xiaomi Redmi 5 Plus будет доступна глобальная прошивка MIUI 9 с поддержкой русскоязычного интерфейса. Также стоит отметить, что за такую цену в системе будут встроены все необходимые сервисы компании Google.
Напомним, что Xiaomi Redmi 5 Plus предлагается с процессором Qualcomm Snapdragon 625 и графическим ускорителем Adreno 506. В устройстве установлено камеры с разрешением 12 и 5 Мп и аккумулятор с емкостью 4 тысячи мАч. Разрешение 5,99-дюймовой матрицы составляет 2160 на 1080 пикселей. Стандартный объем встроенной памяти можно будет увеличить до 256 Гб путем установки карты microSD.
Эксперты отмечают, что на сегодняшний день российский пользователь сможет купить 5,99-дюймовый смартфон по цене 9 990 рублей. Кроме того, в таком Xiaomi Redmi 5 Plus будет доступна глобальная прошивка MIUI 9 с поддержкой русскоязычного интерфейса. Также стоит отметить, что за такую цену в системе будут встроены все необходимые сервисы компании Google.
Напомним, что Xiaomi Redmi 5 Plus предлагается с процессором Qualcomm Snapdragon 625 и графическим ускорителем Adreno 506. В устройстве установлено камеры с разрешением 12 и 5 Мп и аккумулятор с емкостью 4 тысячи мАч. Разрешение 5,99-дюймовой матрицы составляет 2160 на 1080 пикселей. Стандартный объем встроенной памяти можно будет увеличить до 256 Гб путем установки карты microSD.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00