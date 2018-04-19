Станислав Садальский опубликовал неудачное фото Людмилы Максаковой в Instagram

Она недавно похоронила своего супруга Петера Андреаса Игенбергса, который долгое время лежал в парализованном состоянии. Сейчас вдова может проводить время с актером и даже иногда позволяет себе делать провокационные фото. Станислав Садальский запечатлел свою даму сердца на фоне бумажных платочков, когда Людмила Максакова была простужена, после чего попросил ее не волноваться, так как все идет свои чередом.Знаменитость упомянул в посте о мудрой жизни и будущей удаче, а пользователи сетей сразу подумали, что артисты сейчас отдыхают в Марианске Лазне и восстанавливают здоровье с помощью целебной воды и грязи.