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Минздрав предложил новый налог для россиян

В Министерстве здравоохранения предложили в рамках стратегии привлечения к здоровому образу жизни облагать акцизными марками сладкие напитки.
Минздрав предложил новый налог для россиян


Ведомство выступило с предложением ввести акцизные марки на напитки, где велико содержание добавленных простых сахаров. Такие напитки одни из первых ответственны за развитие кариеса, ожирения и сахарного диабета. Для предотвращения этих заболеваний Министерство советует сокращать употребление сахара.

Сами производители также не против ужесточения налогов. Например, в планах крупнейшего производителя газированных напитков PepsiCo Inc. сократить к 2025 году содержание сахара в своей продукции.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:40
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