Минздрав предложил новый налог для россиян

Ведомство выступило с предложением ввести акцизные марки на напитки, где велико содержание добавленных простых сахаров. Такие напитки одни из первых ответственны за развитие кариеса, ожирения и сахарного диабета. Для предотвращения этих заболеваний Министерство советует сокращать употребление сахара.Сами производители также не против ужесточения налогов. Например, в планах крупнейшего производителя газированных напитков PepsiCo Inc. сократить к 2025 году содержание сахара в своей продукции.