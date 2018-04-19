Минздрав предложил новый налог для россиян
В Министерстве здравоохранения предложили в рамках стратегии привлечения к здоровому образу жизни облагать акцизными марками сладкие напитки.
Ведомство выступило с предложением ввести акцизные марки на напитки, где велико содержание добавленных простых сахаров. Такие напитки одни из первых ответственны за развитие кариеса, ожирения и сахарного диабета. Для предотвращения этих заболеваний Министерство советует сокращать употребление сахара.
Сами производители также не против ужесточения налогов. Например, в планах крупнейшего производителя газированных напитков PepsiCo Inc. сократить к 2025 году содержание сахара в своей продукции.
Ведомство выступило с предложением ввести акцизные марки на напитки, где велико содержание добавленных простых сахаров. Такие напитки одни из первых ответственны за развитие кариеса, ожирения и сахарного диабета. Для предотвращения этих заболеваний Министерство советует сокращать употребление сахара.
Сами производители также не против ужесточения налогов. Например, в планах крупнейшего производителя газированных напитков PepsiCo Inc. сократить к 2025 году содержание сахара в своей продукции.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:40