Компания Pentatonic превращает старые дисплеи смартфонов в стеклянную посуду
Сотрудники компании Pentatonic научились перерабатывать дисплеи смартфонов в стеклянную посуду. Сообщается, что стоимость одного набора из четырех стаканов составляет 192 евро. На создание комплекта было потрачено 30 дисплейных модулей.
Отмечается, что емкость каждого стакана из набора за 192 евро составляет 200 мл. Помимо этого в Pentatonic собираются продавать емкости Large Handy Glass, которые смогут вместить до 350 мл жидкости. Цена одного экземпляра составляет 58 евро. Данная версия стакана требует 47 дисплеев смартфонов.
Также у покупателей будет возможность приобрести дешевую версию граненой чаши за 38 евро, которая потребовала собрать и переработать 360
стекол.
Pentatonic старается искать разные варианты для переработки твердых отходов, чтобы потом делать из них новые предметы. Кроме стеклянной посуды компания выпускает экологически чистую мебель.
Отмечается, что емкость каждого стакана из набора за 192 евро составляет 200 мл. Помимо этого в Pentatonic собираются продавать емкости Large Handy Glass, которые смогут вместить до 350 мл жидкости. Цена одного экземпляра составляет 58 евро. Данная версия стакана требует 47 дисплеев смартфонов.
Также у покупателей будет возможность приобрести дешевую версию граненой чаши за 38 евро, которая потребовала собрать и переработать 360
стекол.
Pentatonic старается искать разные варианты для переработки твердых отходов, чтобы потом делать из них новые предметы. Кроме стеклянной посуды компания выпускает экологически чистую мебель.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30