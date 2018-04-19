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Компания Pentatonic превращает старые дисплеи смартфонов в стеклянную посуду

Сотрудники компании Pentatonic научились перерабатывать дисплеи смартфонов в стеклянную посуду. Сообщается, что стоимость одного набора из четырех стаканов составляет 192 евро. На создание комплекта было потрачено 30 дисплейных модулей.

Компания Pentatonic превращает старые дисплеи смартфонов в стеклянную посуду


Отмечается, что емкость каждого стакана из набора за 192 евро составляет 200 мл. Помимо этого в Pentatonic собираются продавать емкости Large Handy Glass, которые смогут вместить до 350 мл жидкости. Цена одного экземпляра составляет 58 евро. Данная версия стакана требует 47 дисплеев смартфонов.

Также у покупателей будет возможность приобрести дешевую версию граненой чаши за 38 евро, которая потребовала собрать и переработать 360
стекол.

Pentatonic старается искать разные варианты для переработки твердых отходов, чтобы потом делать из них новые предметы. Кроме стеклянной посуды компания выпускает экологически чистую мебель.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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