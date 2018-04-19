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Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко рассказал журналистам о своей работе и личной жизни

Во время своей беседы с журналистами супруг Наташи Королевой Сергей Глушко рассказал о своей работе и личной жизни. Он назвал стриптиз своим хобби, которым занимается 20 лет.

Знаменитость имеет профессию инженера-энергетика и актера, но отметил, что зрители получают удовольствие от его шоу, если оно показано с искренними эмоциями. Сергей Глушко любит заниматься спортом, а потому сохранил отличную фигуру, а также для него важен энергетический обмен с публикой, после чего все остальное не имеет значения.

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко рассказал журналистам о своей работе и личной жизни


Артист не стал скрывать, что ему нравятся красивые девушки, а также измена становится своеобразной разрядкой для нового творчества. Он призвал всех людей наслаждаться жизнью и не делать из себя пуритан. В отношениях с Наташей Королевой есть небольшая толика ревности, но это только не дает ему скучать.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:28
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