Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко рассказал журналистам о своей работе и личной жизни

Знаменитость имеет профессию инженера-энергетика и актера, но отметил, что зрители получают удовольствие от его шоу, если оно показано с искренними эмоциями. Сергей Глушко любит заниматься спортом, а потому сохранил отличную фигуру, а также для него важен энергетический обмен с публикой, после чего все остальное не имеет значения.Артист не стал скрывать, что ему нравятся красивые девушки, а также измена становится своеобразной разрядкой для нового творчества. Он призвал всех людей наслаждаться жизнью и не делать из себя пуритан. В отношениях с Наташей Королевой есть небольшая толика ревности, но это только не дает ему скучать.