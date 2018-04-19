Курбан Омаров оправдался за надувную женщину

Курбан Омаров оправдался перед Ксенией Бородиной за надувную женщину из воздушных шаров, с которой сфотографировался ради шутки.
В семье ведущей "Дома-2" царит взаимопонимание и любовь, как не устают напоминать её члены своим поклонникам. Долгое время назад бизнесмена заподозрили в романе с другой женщиной и разговоры в прессе дошли до того, что в них поверила и сама Ксения.
Хотя сейчас Бородина утверждает, будто путём взвешенного разговора они с мужем поняли, что вины на нём нет, и не стали рушить прекрасный брак, шутки и сплетни о похождениях Омарова ходят по сей день.
На фоне разговоров Курбан решил невинно пошутить над своей благоверной и разместил в соцсети фотографию с женщиной из надувных шаров, оправдываясь, что всё объяснит.
"Дорогая, это не то, что ты подумала, я тебе сейчас все объясню!" - вспомнил блогер довольно избитую фразу.
Подписчики поддержали идею знаменитости и стали рассуждать, какой он образцовый и жизнерадостный мужчина.
"Чувство юмора отпад просто". "Девица рядом прям огонь". "Крутой мужчина, муж и папа. Человек с большой буквы. Достойный во всём". "Ахах посмешили вы. Юмор ваш искромётный радует. Привет семье чудесной". "Ну вот и первая резиновая кукла", - пишут в комментариях.