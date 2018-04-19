Курбан Омаров оправдался за надувную женщину

"Дорогая, это не то, что ты подумала, я тебе сейчас все объясню!" - вспомнил блогер довольно избитую фразу.

"Чувство юмора отпад просто". "Девица рядом прям огонь". "Крутой мужчина, муж и папа. Человек с большой буквы. Достойный во всём". "Ахах посмешили вы. Юмор ваш искромётный радует. Привет семье чудесной". "Ну вот и первая резиновая кукла", - пишут в комментариях.