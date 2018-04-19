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Курбан Омаров оправдался за надувную женщину

Курбан Омаров оправдался перед Ксенией Бородиной за надувную женщину из воздушных шаров, с которой сфотографировался ради шутки.

В семье ведущей "Дома-2" царит взаимопонимание и любовь, как не устают напоминать её члены своим поклонникам. Долгое время назад бизнесмена заподозрили в романе с другой женщиной и разговоры в прессе дошли до того, что в них поверила и сама Ксения.

Курбан Омаров оправдался за надувную женщину

Хотя сейчас Бородина утверждает, будто путём взвешенного разговора они с мужем поняли, что вины на нём нет, и не стали рушить прекрасный брак, шутки и сплетни о похождениях Омарова ходят по сей день.

На фоне разговоров Курбан решил невинно пошутить над своей благоверной и разместил в соцсети фотографию с женщиной из надувных шаров, оправдываясь, что всё объяснит.

"Дорогая, это не то, что ты подумала, я тебе сейчас все объясню!" - вспомнил блогер довольно избитую фразу.

Подписчики поддержали идею знаменитости и стали рассуждать, какой он образцовый и жизнерадостный мужчина.

Курбан Омаров оправдался за надувную женщину

"Чувство юмора отпад просто". "Девица рядом прям огонь". "Крутой мужчина, муж и папа. Человек с большой буквы. Достойный во всём". "Ахах посмешили вы. Юмор ваш искромётный радует. Привет семье чудесной". "Ну вот и первая резиновая кукла", - пишут в комментариях.

Ранее муж Ксении Бородиной давал советы брошенным девушкам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:57
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