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Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову из-за большого размера ноги

Балерина после отдыха решила заняться тренировками и опубликовала в Instagram фото из спортзала. Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову из-за большого размера ноги, написав об этом в комментариях.

Звезда позировала перед камерами на коврике, но подписчики сразу обратили внимание на ее обувь, имеющую внушительные размеры. Раньше она всегда отрицала, что у нее большой размер стопы, а также продолжала показывать ноги, несмотря на просьбы фанатов.

Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову из-за большого размера ноги


Сейчас пользователи сетей воспользовались возможностью и стали задавать Анастасии Волочковой провокационные вопросы. Они сравнили ее конечности с ластами аквалангиста, после чего назвали сюжет ужасным. Многие люди даже не понимали, как артистка может танцевать с такими ногами, после чего предположили, что она просто надела объемную обувь.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:28
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