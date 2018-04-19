Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову из-за большого размера ноги

Звезда позировала перед камерами на коврике, но подписчики сразу обратили внимание на ее обувь, имеющую внушительные размеры. Раньше она всегда отрицала, что у нее большой размер стопы, а также продолжала показывать ноги, несмотря на просьбы фанатов.Сейчас пользователи сетей воспользовались возможностью и стали задавать Анастасии Волочковой провокационные вопросы. Они сравнили ее конечности с ластами аквалангиста, после чего назвали сюжет ужасным. Многие люди даже не понимали, как артистка может танцевать с такими ногами, после чего предположили, что она просто надела объемную обувь.