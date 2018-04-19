Ford выпустит юбилейную версию спортивного купе Mustang Cobra Jet

Отмечается, что юбилейная версия Ford Mustang Cobra Jet вряд ли можно будет увидеть на дорогах общего пользования, так как автомобиль предназначен для участия в гонках NHRA. Особая версия спортивного купе 402 метра преодолевает за 8,5 секунды, развивая 241 км/час.В подкапотном пространстве юбилейной версии купе установлен 8-цилиндровый двигатель Coyote ёмкостью 5,2 литра. О мощности мотора пока данных нет, но при этом известно, что комплектоваться мотор будет 3-ступенчатой автоматической трансмиссией.Юбилейная версия Ford Mustang Cobra Jet выйдет лимитированной партией в количестве 68 экземпляров. На этих автомобилях ни будет VIN-номеров поэтому они не смогут ездить по дорогам общего пользования.