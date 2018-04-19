В России число алкоголиков снизилось на 22% за 5 лет

За минувший год по стране наркологическими медорганизациями зафиксировано 1,5 миллиона людей, имеющих диагноз «алкоголизм». По сравнению с данными 2012 года, это на 22% меньше.Наиболее проблемным является Чукотский автономный округ – на каждые 100 тысяч жителей около 3 800 человек обращаются за помощью в борьбе с алкоголизмом и на те же 100 тысяч почти 253 человека регистрируются впервые как «алкоголики». Наименее алкогольным краем оказалась Ингушетия: на 100 тысяч ингушей зафиксировали лишь 8,5 обратившихся за помощью. И ни одного зарегистрированного «нового» алкоголика за прошлый год.Федот Тумусов, зампред комитета Госдумы по охране здоровья, связывает северный алкоголизм с тем, что у этих народов фермент алкогольдегидрогеназа, призванный защищать человека от алкозависимости, развит слабо. Да и пьют на севере, как правило, крепкое спиртное. А вот некоторые народности Кавказа с их тысячелетней культурой распития вина, имеют хорошо развитый «противоалкогольный» фермент. И у кавказцев меньше рисков стать на путь алкоголизма.К тому же, как отметил зампред, меняется отношение в обществе к спиртному: если раньше не пить было плохо, то сейчас даже модно.