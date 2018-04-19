АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 75.40 USD 60.86
Курс валют на 20.04.2018

В России число алкоголиков снизилось на 22% за 5 лет

За последние пять лет в России количество людей, страдающих от алкоголизма, уменьшилось на 22%.
В России число алкоголиков снизилось на 22% за 5 лет


За минувший год по стране наркологическими медорганизациями зафиксировано 1,5 миллиона людей, имеющих диагноз «алкоголизм». По сравнению с данными 2012 года, это на 22% меньше.

Наиболее проблемным является Чукотский автономный округ – на каждые 100 тысяч жителей около 3 800 человек обращаются за помощью в борьбе с алкоголизмом и на те же 100 тысяч почти 253 человека регистрируются впервые как «алкоголики». Наименее алкогольным краем оказалась Ингушетия: на 100 тысяч ингушей зафиксировали лишь 8,5 обратившихся за помощью. И ни одного зарегистрированного «нового» алкоголика за прошлый год.

Федот Тумусов, зампред комитета Госдумы по охране здоровья, связывает северный алкоголизм с тем, что у этих народов фермент алкогольдегидрогеназа, призванный защищать человека от алкозависимости, развит слабо. Да и пьют на севере, как правило, крепкое спиртное. А вот некоторые народности Кавказа с их тысячелетней культурой распития вина, имеют хорошо развитый «противоалкогольный» фермент. И у кавказцев меньше рисков стать на путь алкоголизма.

К тому же, как отметил зампред, меняется отношение в обществе к спиртному: если раньше не пить было плохо, то сейчас даже модно.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi Redmi 5 Plus подешевел в России на 35%
Станислав Садальский опубликовал неудачное фото
Минздрав предложил новый налог для россиян
Варианты некодирующей ДНК способствуют
Компания Pentatonic превращает старые дисплеи
Пуск космической обсерватории «Спектр-РГ»
Ford выпустит юбилейную версию спортивного купе
В России число алкоголиков снизилось на 22% за 5
Ученые: Беспрецедентная волна исчезновения
«Роскосмос» собирается увеличить длительность
Пластические хирурги раскрыли обман Елизаветы
Ученые: Кораллы Большого Барьерного рифа могут
Индия рассчитала затраты на экспедицию лунохода
Эксперт: Апокалипсис неизбежен – Земля должна
В Китае приговорили к тюрьме пятерых граждан за
Volkswagen анонсировал дебют электрического
Жители Астрахани были удивлены поведением пса с
Мать в возрасте 40 лет увела молодого избранника
С технологией PGD "дизайнерские дети" появятся
Депутаты поддержали идею создания криптовалютного
Эвелина Бледанс опубликовала архивное фото и
В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы на
Археологи обнаружили доказательства древней
Анастасия Костенко начала зарабатывать на еще не
В деревне Грязь соседей Аллы Пугачевой волнует ее
Воронежцев возмутил текст переписки посетителей с
В 2014 году самолет Malaysia Airlines вместе с
Classic Recreations занялась производством
Галинка Миргаева восхитила поклонников пышным
Ким Кардашьян взбесила фанатов своим педикюром
Просмотреть все новости