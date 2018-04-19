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Пластические хирурги раскрыли обман Елизаветы Боярской из-за изменения внешности

Актриса радует своих поклонников великолепным внешним видом, хотя уже достигла 32-летнего возраста. Пластические хирурги раскрыли обман Елизаветы Боярской и считают, что она неоднократно прибегала к их услугам.

Они обратили внимание на снимки звезды, сделанные в ее молодые годы, где форма носа напоминала картошку, а также не было заметно перетяжки на губах. Сейчас Елизавета Боярская напоминает аристократку, потому что изменила свою внешность таким образом. Сама артистка отрицает их слова, называя красоту природным достоянием.

Пластические хирурги раскрыли обман Елизаветы Боярской из-за изменения внешности


Пользователи сетей тоже решили поддержать знаменитость и написали много лестных комментариев в ее адрес. Они всегда считали актрису самой прекрасной женщиной, на которую хотят быть похожими зрительницы.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40
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