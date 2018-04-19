АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

В Китае приговорили к тюрьме пятерых граждан за кражу и продажу тел для кремации

Из-за государственной программы Китая по экологии в стране развился особый вид мошенничества – воровство трупов и продажа их для последующей кремации.
В Китае приговорили к тюрьме пятерых граждан за кражу и продажу тел для кремации


В провинции Шаньдун на востоке страны местные власти в рамках госпрограммы по улучшению экологии наложили запрет на традиционное погребение покойников. Родственники должны умерших кремировать и предоставлять властям подтверждающий документ.

Однако не все граждане хотят кремировать родных и прибегают к помощи «торговцев телами»: те сжигают чужой труп, а родственникам выдается сертификат. Такие похороны проходят тайно.

В этой провинции осудили пятерых мужчин за то, что те воровали и после продавали тела для кремации. Так, один из них украл тело 80-летнего старика в «надежде» сжечь его как мать своих клиентов. А позже с сообщниками украл тела еще двоих. Но бдительный сотрудник крематория заметил несоответствие пола покойного и заявил об этом правоохранителям.

По словам самих обвиняемых, они преследовали не материальную выгоду, а хотели помочь родственникам покойников.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт: Апокалипсис неизбежен – Земля должна
В Китае приговорили к тюрьме пятерых граждан за
Volkswagen анонсировал дебют электрического
Жители Астрахани были удивлены поведением пса с
Мать в возрасте 40 лет увела молодого избранника
С технологией PGD "дизайнерские дети" появятся
Депутаты поддержали идею создания криптовалютного
Эвелина Бледанс опубликовала архивное фото и
В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы на
Археологи обнаружили доказательства древней
Анастасия Костенко начала зарабатывать на еще не
В деревне Грязь соседей Аллы Пугачевой волнует ее
Воронежцев возмутил текст переписки посетителей с
В 2014 году самолет Malaysia Airlines вместе с
Classic Recreations занялась производством
Галинка Миргаева восхитила поклонников пышным
Ким Кардашьян взбесила фанатов своим педикюром
Беременная Светлана Лобода показала свой дом в
Владимир Путин подписал закон о невозвратных
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прекрасно
Маленькая наследница Михаил Галустяна Эстелла
Борис Галкин похвастался молодой женой и
Певица Валерия посвятила теме феминизма новый
Катя Жужа рассказала, что избавилась от второго
Учёные: Женщины с сексуальной фигурой чаще болеют
Михаил Терёхин отстоял Катю Жужу в конфликте с
Китайские учёные строят химическую сеть для
Учёные: Служащие верхних этажей офисов склонны
Виталина Цымбалюк-Романовская прошла проверку на
Лена Миро назвала Ксению Бородину грязноротой
Просмотреть все новости