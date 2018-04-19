В Китае приговорили к тюрьме пятерых граждан за кражу и продажу тел для кремации

В провинции Шаньдун на востоке страны местные власти в рамках госпрограммы по улучшению экологии наложили запрет на традиционное погребение покойников. Родственники должны умерших кремировать и предоставлять властям подтверждающий документ.Однако не все граждане хотят кремировать родных и прибегают к помощи «торговцев телами»: те сжигают чужой труп, а родственникам выдается сертификат. Такие похороны проходят тайно.В этой провинции осудили пятерых мужчин за то, что те воровали и после продавали тела для кремации. Так, один из них украл тело 80-летнего старика в «надежде» сжечь его как мать своих клиентов. А позже с сообщниками украл тела еще двоих. Но бдительный сотрудник крематория заметил несоответствие пола покойного и заявил об этом правоохранителям.По словам самих обвиняемых, они преследовали не материальную выгоду, а хотели помочь родственникам покойников.