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Volkswagen анонсировал дебют электрического спорткара I.D. R Pikes Peak

Новый спорткар Volkswagen I.D. R Pikes Peak с электрической силовой установкой будет презентован 22 апреля. Дебют автомобиля состоится в городе Алес на домашней трассе известного французского гонщика Романа Дюма.

Volkswagen анонсировал дебют электрического спорткара I.D. R Pikes Peak


В компании Volkswagen о новом электрическом спорткаре пока не раскрывают какие-либо подробности. Как сообщается разработкой данного автомобиля занимались два подразделения Volkswagen R и Volkswagen Motorsport.

Эксперты предполагают, что Volkswagen I.D. R Pikes Peak получит на каждое колесо по электрическому мотору, а также интеллектуальную систему полного привода, которая меняет крутящий момент по отдельности на каждом колесе. По неподтверждённым данным, спорткар получит инновационные аккумуляторы.

На электрическом спорткаре Volkswagen I.D. R Pikes Peak немецкая компания планирует установить новый рекорд в своём классе по подъёму на гору Пайкс Пик. Автомобилю придётся преодолевать около 20 километров трассы в режиме высокой нагрузки, при этом перепад высоты составит 1 439 метров.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:00
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