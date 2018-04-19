Volkswagen анонсировал дебют электрического спорткара I.D. R Pikes Peak

В компании Volkswagen о новом электрическом спорткаре пока не раскрывают какие-либо подробности. Как сообщается разработкой данного автомобиля занимались два подразделения Volkswagen R и Volkswagen Motorsport.Эксперты предполагают, что Volkswagen I.D. R Pikes Peak получит на каждое колесо по электрическому мотору, а также интеллектуальную систему полного привода, которая меняет крутящий момент по отдельности на каждом колесе. По неподтверждённым данным, спорткар получит инновационные аккумуляторы.На электрическом спорткаре Volkswagen I.D. R Pikes Peak немецкая компания планирует установить новый рекорд в своём классе по подъёму на гору Пайкс Пик. Автомобилю придётся преодолевать около 20 километров трассы в режиме высокой нагрузки, при этом перепад высоты составит 1 439 метров.