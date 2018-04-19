АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Жители Астрахани были удивлены поведением пса с повадками кота

В сетях появились фото, опубликованные жителями Астрахани. Они были удивлены поведением пса с повадками кота.

Люди во время прогулки по ул. Кирова обратили внимание на окна квартиры, где сидело животное. Оно выглядывало на улицу, находясь на втором этаже, когда решило выйти на прогулку. Свидетели события отметили, что на подоконниках часто сидят коты, но крупные собаки предпочитают бегать вне дома.

Жители Астрахани были удивлены поведением пса с повадками кота


Пользователи обратили внимание на реакцию питомца, который неоднократно предается столь необычному досугу. Его не смущает высота, так что горожане считают, что пес в душе ощущает себя пушистым собратом и не собирается менять свой образ жизни.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт: Апокалипсис неизбежен – Земля должна
В Китае приговорили к тюрьме пятерых граждан за
Volkswagen анонсировал дебют электрического
Жители Астрахани были удивлены поведением пса с
Мать в возрасте 40 лет увела молодого избранника
С технологией PGD "дизайнерские дети" появятся
Депутаты поддержали идею создания криптовалютного
Эвелина Бледанс опубликовала архивное фото и
В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы на
Археологи обнаружили доказательства древней
Анастасия Костенко начала зарабатывать на еще не
В деревне Грязь соседей Аллы Пугачевой волнует ее
Воронежцев возмутил текст переписки посетителей с
В 2014 году самолет Malaysia Airlines вместе с
Classic Recreations занялась производством
Галинка Миргаева восхитила поклонников пышным
Ким Кардашьян взбесила фанатов своим педикюром
Беременная Светлана Лобода показала свой дом в
Владимир Путин подписал закон о невозвратных
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прекрасно
Маленькая наследница Михаил Галустяна Эстелла
Борис Галкин похвастался молодой женой и
Певица Валерия посвятила теме феминизма новый
Катя Жужа рассказала, что избавилась от второго
Учёные: Женщины с сексуальной фигурой чаще болеют
Михаил Терёхин отстоял Катю Жужу в конфликте с
Китайские учёные строят химическую сеть для
Учёные: Служащие верхних этажей офисов склонны
Виталина Цымбалюк-Романовская прошла проверку на
Лена Миро назвала Ксению Бородину грязноротой
Просмотреть все новости