Жители Астрахани были удивлены поведением пса с повадками кота

Люди во время прогулки по ул. Кирова обратили внимание на окна квартиры, где сидело животное. Оно выглядывало на улицу, находясь на втором этаже, когда решило выйти на прогулку. Свидетели события отметили, что на подоконниках часто сидят коты, но крупные собаки предпочитают бегать вне дома.Пользователи обратили внимание на реакцию питомца, который неоднократно предается столь необычному досугу. Его не смущает высота, так что горожане считают, что пес в душе ощущает себя пушистым собратом и не собирается менять свой образ жизни.