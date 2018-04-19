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"Дом-2" выпустит своё "Пусть говорят"

"Дом-2" выпустит своё "Пусть говорят", где трагичные и скандальные истории участников станут основной концепцией ток-шоу.

Надежда Ермакова в своём Instagram разместила информацию об очередном московском кастинге, куда приглашены не молодые и свободные парни и девушки, а жертвы домашних репрессий и любовницы женатых мужчин.

"Дом-2" выпустит своё "Пусть говорят"

Служба по набору людей на проект просит всех желающих поделиться своими рассказами и позже принять участие в неком проекте, о котором кастинг-директор "Дома-2" умалчивает.

"Хочешь стать главным героем нового ток-шоу? У тебя есть интересная история из жизни, которую должна узнать вся страна? Или вы устали быть любовницей/любовником? Сложные отношения с родителями? Вы стали жертвой домашнего тирана? Возможно, вы знаете, как заинтересовать богатого кавалера и выйти замуж? - спрашивает Ермакова у подписчиков. - Возраст без ограничений! Отправляйте свою историю на почту, приложите несколько фотографий и обязательно укажите телефон. О самых интересных узнает вся страна!"

Читеали Надежды тут же стали рассуждать, что "Дом-2" определённо выходит за свои рамки и планирует потягаться с ведущими ток-шоу страны, вроде "Пусть говорит", "На самом деле", "Прямой эфир", "Говорим и показываем" и тому подобное.

"Дом-2" выпустит своё "Пусть говорят"

Ранее Ольга Бузова резко отшила Романа Гриценко и Степана Меньщикова, претендующих на участие в шоу "Замуж за Бузову".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:55
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