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Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора на Крымском полуострове

Депутаты Госдумы утвердили законопроект о создании на Крымском полуострове криптовалютного офшора. Об этом рассказал Анатолий Аксаков, председатель комитета по финрынку.

Учитывая трудности в ведении бизнеса в Крыму из-за санкций, депутаты Госдумы приняли закон о размещении там криптобиржи. Особенностью такой инновации стало то, что под этот проект будет зарегистрирован оффшор. По мнению депутатов это должно оживить экономику региона и вывести из под санкционного удара инвесторов, так ак все платежи зашифрованы.

Однако специалисты отмечают то, что в Крыму не работают из-за санкций крупные российские банки и потому перспектив активизации финансового рынка с помощью этой биржи имеют слабую перспективу. Аксаков также заявил, что в ближайшие несколько лет национальная криптовалюта не появится. Ранее появилось сообщение, что находится в процессе организации криптобиржа.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 21:30
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