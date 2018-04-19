Депутаты поддержали идею создания криптовалютного офшора на Крымском полуострове

Депутаты Госдумы утвердили законопроект о создании на Крымском полуострове криптовалютного офшора. Об этом рассказал Анатолий Аксаков, председатель комитета по финрынку.



Учитывая трудности в ведении бизнеса в Крыму из-за санкций, депутаты Госдумы приняли закон о размещении там криптобиржи. Особенностью такой инновации стало то, что под этот проект будет зарегистрирован оффшор. По мнению депутатов это должно оживить экономику региона и вывести из под санкционного удара инвесторов, так ак все платежи зашифрованы.



Однако специалисты отмечают то, что в Крыму не работают из-за санкций крупные российские банки и потому перспектив активизации финансового рынка с помощью этой биржи имеют слабую перспективу. Аксаков также заявил, что в ближайшие несколько лет национальная криптовалюта не появится. Ранее появилось сообщение, что находится в процессе организации криптобиржа.