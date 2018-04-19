Мать в возрасте 40 лет увела молодого избранника у своей наследницы

Сейчас счастливая невеста готовится к браку с 26-летним молодым человеком, а также пару не смущает разница в возрасте. Когда девушка познакомила родственницу с будущим зятем, женщина почувствовала к нему симпатию. Потом она даже не поняла, как смогла влюбиться в парня, который тоже не смог остаться равнодушным при взгляде на тещу.В результате он решил признаться даме в своих чувствах и жениться на ней. Шокированная юная особа стала жить с бабушкой, но сейчас перед свадьбой бывшего кавалера и матери решила помириться с парой.