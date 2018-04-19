Эвелина Бледанс опубликовала архивное фото и рассказала о смерти матери в Instagram

Звезда решила таким образом вспомнить о родственнице, показав подписчикам много семейных сюжетов, после чего люди увидели могилы ее родителей. Эвелина Бледанс хотела отметить такое семейное событие вместе с ними, но сейчас слушает на кладбище, как священник читает молитвы за упокой их душ.Знаменитость не может смириться, что мать рано ушла из ее жизни, а после трагедии отец тоже скоропостижно скончался. Он не смог пережить разлуку с любимой избранницей, так что эту историю можно назвать лебединой верностью.