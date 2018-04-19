АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Эвелина Бледанс опубликовала архивное фото и рассказала о смерти матери в Instagram

Поклонники артистки заметили в Instagram архивное фото ее матери. Эвелина Бледанс впервые рассказала им о смерти Тамилы Николаевны в честь дня рождения близкого человека.

Звезда решила таким образом вспомнить о родственнице, показав подписчикам много семейных сюжетов, после чего люди увидели могилы ее родителей. Эвелина Бледанс хотела отметить такое семейное событие вместе с ними, но сейчас слушает на кладбище, как священник читает молитвы за упокой их душ.

Эвелина Бледанс опубликовала архивное фото и рассказала о смерти матери в Instagram


Знаменитость не может смириться, что мать рано ушла из ее жизни, а после трагедии отец тоже скоропостижно скончался. Он не смог пережить разлуку с любимой избранницей, так что эту историю можно назвать лебединой верностью.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Индия рассчитала затраты на экспедицию лунохода
Эксперт: Апокалипсис неизбежен – Земля должна
В Китае приговорили к тюрьме пятерых граждан за
Volkswagen анонсировал дебют электрического
Жители Астрахани были удивлены поведением пса с
Мать в возрасте 40 лет увела молодого избранника
С технологией PGD "дизайнерские дети" появятся
Депутаты поддержали идею создания криптовалютного
Эвелина Бледанс опубликовала архивное фото и
В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы на
Археологи обнаружили доказательства древней
Анастасия Костенко начала зарабатывать на еще не
В деревне Грязь соседей Аллы Пугачевой волнует ее
Воронежцев возмутил текст переписки посетителей с
В 2014 году самолет Malaysia Airlines вместе с
Classic Recreations занялась производством
Галинка Миргаева восхитила поклонников пышным
Ким Кардашьян взбесила фанатов своим педикюром
Беременная Светлана Лобода показала свой дом в
Владимир Путин подписал закон о невозвратных
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков прекрасно
Маленькая наследница Михаил Галустяна Эстелла
Борис Галкин похвастался молодой женой и
Певица Валерия посвятила теме феминизма новый
Катя Жужа рассказала, что избавилась от второго
Учёные: Женщины с сексуальной фигурой чаще болеют
Михаил Терёхин отстоял Катю Жужу в конфликте с
Китайские учёные строят химическую сеть для
Учёные: Служащие верхних этажей офисов склонны
Виталина Цымбалюк-Романовская прошла проверку на
Просмотреть все новости