Эвелина Бледанс опубликовала архивное фото и рассказала о смерти матери в Instagram
Поклонники артистки заметили в Instagram архивное фото ее матери. Эвелина Бледанс впервые рассказала им о смерти Тамилы Николаевны в честь дня рождения близкого человека.
Звезда решила таким образом вспомнить о родственнице, показав подписчикам много семейных сюжетов, после чего люди увидели могилы ее родителей. Эвелина Бледанс хотела отметить такое семейное событие вместе с ними, но сейчас слушает на кладбище, как священник читает молитвы за упокой их душ.
Знаменитость не может смириться, что мать рано ушла из ее жизни, а после трагедии отец тоже скоропостижно скончался. Он не смог пережить разлуку с любимой избранницей, так что эту историю можно назвать лебединой верностью.