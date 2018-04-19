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В деревне Грязь соседей Аллы Пугачевой волнует ее здоровье

Во время встречи с журналистами соседи Примадонны из деревни Грязь рассказали некоторые факты из ее личной жизни. Также людей волнует здоровье Аллы Пугачевой.

После строительства замка в этом месте, жители всегда видели, когда звезды приезжают домой, потому что свет с одной стороны здания зажигает только прислуга. Они назвали Аллу Пугачеву хорошим человеком, помня о вкусных подарках, дорогих напитках и продуктах, которые сложно достать в этом месте.

В деревне Грязь соседей Аллы Пугачевой волнует ее здоровье


Родственница женщины работала у певицы в доме, которая строго относилась к слугам, но платила им хорошие деньги. Максима Галкина все считают доброй личностью, вот только в последнее время соседи стали замечать жалобы артистки на здоровье, а также им не нравится ее похудевший внешний вид.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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