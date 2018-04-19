В деревне Грязь соседей Аллы Пугачевой волнует ее здоровье

После строительства замка в этом месте, жители всегда видели, когда звезды приезжают домой, потому что свет с одной стороны здания зажигает только прислуга. Они назвали Аллу Пугачеву хорошим человеком, помня о вкусных подарках, дорогих напитках и продуктах, которые сложно достать в этом месте.Родственница женщины работала у певицы в доме, которая строго относилась к слугам, но платила им хорошие деньги. Максима Галкина все считают доброй личностью, вот только в последнее время соседи стали замечать жалобы артистки на здоровье, а также им не нравится ее похудевший внешний вид.