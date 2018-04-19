АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Лиза Триандафилиди и Евгений Жарков готовят совместный проект

Лиза Триандафилиди и Евгений Жарков, пробующий себя в музыке и работающий в салоне красоты, готовят совместный проект.

Бывшие участники "Дома-2" нередко прибегают к помощи друг друга, строя карьеру за периметром. Так, экс-возлюбленная Алексея Чайчица обещала выучиться на стилиста и открыть свой шоурум, однако многие поклонники подозревают, что запланированный старт-ап теледивы как-то связан с эстрадным бизнесом.

Лиза Триандафилиди и Евгений Жарков готовят совместный проект

В блогах Триандафилиди и Жаркова появились записи о неком проекте, который друзья обсудили в салоне Евгения.

"Помните, Женя читал мне стихи на проекте? Обсуждаем новый проект. Я надеюсь, всё получится, - делится информацией Елизавета, а её коллега добавляет, - Сегодня наконец-то мы встретились с Лизой. Самая настоящая, красивая, яркая и моя любимая подруга! Обсуждали новый проект. В салоне красоты".

Поклонники теледивы были заинтригованы и похвалили укладку, которую она сделала у Жаркова. Кто-то даже заподозрил, что звезда очень скоро поменяла Чайчица на другого кавалера и отметили, что это справедливо.

Ранее бывший муж Лизы Триандафилиди позволил ей больше общаться с дочерью.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:17
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Сульфидные анионы были виновниками
Вход в пещеру на поверхности Марса доказал
Клиенты онлайн-магазинов с 2019 года смогут
Лиза Триандафилиди и Евгений Жарков готовят
Эксперт рынка криптовалют: Биткоин нащупал «дно»,
Ученые опровергли теорию о губительном
Зрители "Дома-2" просят не доверять детей Ольге
Карельские ученые нашли доказательства древней
Ученые Томска разрабатывают бюджетную модель
Ольга Жарикова опубликовала откровенное фото с
Копии черепах на 3D-принтере помогут ученым
Эксперты: Газпром» построили лишний газопровод на
Муж Ксении Бородиной дает советы брошенным
Путешественник во времени из “космической трубы”
Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной
Белый энергетический сгусток из параллельного
Ольга Бузова восхитила образом на премии канала
IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение
Первая зарядная станция для электромобилей
Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос
Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО
ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до
В лунном кратере был замечен припаркованный НЛО –
Найденный в Мьянме камень может легко расплавить
Татьяна Мусульбес рассказала о
Настя Каменских порадовала фанатов очередной
Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу
Ольга Бузова резко отшила Романа Гриценко и
В России каждый год умирает около 100 000
"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в
Просмотреть все новости