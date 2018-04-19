Лиза Триандафилиди и Евгений Жарков готовят совместный проект

"Помните, Женя читал мне стихи на проекте? Обсуждаем новый проект. Я надеюсь, всё получится, - делится информацией Елизавета, а её коллега добавляет, - Сегодня наконец-то мы встретились с Лизой. Самая настоящая, красивая, яркая и моя любимая подруга! Обсуждали новый проект. В салоне красоты".

Бывшие участники "Дома-2" нередко прибегают к помощи друг друга, строя карьеру за периметром. Так, экс-возлюбленная Алексея Чайчица обещала выучиться на стилиста и открыть свой шоурум, однако многие поклонники подозревают, что запланированный старт-ап теледивы как-то связан с эстрадным бизнесом.В блогах Триандафилиди и Жаркова появились записи о неком проекте, который друзья обсудили в салоне Евгения.Поклонники теледивы были заинтригованы и похвалили укладку, которую она сделала у Жаркова. Кто-то даже заподозрил, что звезда очень скоро поменяла Чайчица на другого кавалера и отметили, что это справедливо.Ранее бывший муж Лизы Триандафилиди позволил ей больше общаться с дочерью.