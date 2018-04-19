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В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы на пловца

Мэрия тайского курорта Хуахин приняла решение о закрытии популярного среди туристов пляжа Сай Ной после того, как там зафиксировали случай нападения акулы на человека.
В Таиланде закрыли пляж после нападения акулы на пловца


В минувшее воскресенье турист из Норвегии, плавая в океане, получил рваную рану ноги. Сам пострадавший и осмотревшие его специалисты полагают, что такую рану могла нанести человеку серая бычья акула.

Сейчас незадачливый пловец находится под наблюдением врачей, угрозы для его жизни нет.

После этого случая власти города приняли решение временно закрыть пляж для купаний. В скором времени они обещают оградить территорию отдыха специальными защитными сетями и таким образом обезопасить отдыхающих.

Благодаря армейским дронам удалось обнаружить двух акул примерно 1,5 метра в длину недалеко от Сай Ной. А настоятель монастыря, что расположен прямо на побережье, опубликовал видео, где зафиксированы 4 рыбины, близко подплывшие к берегу.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:10
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