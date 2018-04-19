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Воронежцев возмутил текст переписки посетителей с администрацией ДК Железнодорожников в туалете

Пользователи сетей увидели сообщения, опубликованные возмущенными жителями Воронежа. Они были возмущены перепиской посетителей с администрацией ДК Железнодорожников в туалете из-за содержания текста.

Здание находится на ул. Никитской, а персонал решил повесить в этом месте небольшую инструкцию, касающуюся пользования водопроводным краном. Затем посетители на листке написали просьбу повесить в туалете зеркало, после чего увидели слова о выполнении условия, если сюда приедет начальник железной дороги.

Воронежцев возмутил текст переписки посетителей с администрацией ДК Железнодорожников в туалете


Посетители быстро сделали фото записки и показали ее в сетях, а дальше горожане негативно отреагировали на такие события. Они отметили, что такая ситуация не украшает данное учреждение, так как повесить предмет можно легко. Люди иронически заметили, что даже зеркала стали особой привилегией в российских городах.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50
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