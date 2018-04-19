Воронежцев возмутил текст переписки посетителей с администрацией ДК Железнодорожников в туалете

Здание находится на ул. Никитской, а персонал решил повесить в этом месте небольшую инструкцию, касающуюся пользования водопроводным краном. Затем посетители на листке написали просьбу повесить в туалете зеркало, после чего увидели слова о выполнении условия, если сюда приедет начальник железной дороги.Посетители быстро сделали фото записки и показали ее в сетях, а дальше горожане негативно отреагировали на такие события. Они отметили, что такая ситуация не украшает данное учреждение, так как повесить предмет можно легко. Люди иронически заметили, что даже зеркала стали особой привилегией в российских городах.