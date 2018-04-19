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В 2014 году самолет Malaysia Airlines вместе с пассажирами был похищен пришельцами

Исследователи нашли доказательства происшествия в 2014 г. Тогда самолет Malaysia Airlines вместе с пассажирами был похищен пришельцами, но одному человеку удалось стать свидетелем нападения.

После пробуждения в салоне ему удалось увидеть инопланетян, имеющих 2-метровый рост. Их большие головы сильно выделялись на фоне худощавого туловища. Четыре гуманоида отличались от своих серых собратьев с тонкими конечностями и синим цветом кожи.

В 2014 году самолет Malaysia Airlines вместе с пассажирами был похищен пришельцами


Человек предположил, что они могли быть слугами внеземных гостей, которые решили перенести людей в свое измерение. Когда он проснулся, то заметил, что его тело полностью исцелилось от недугов. Эти создания с помощью своих технологий поступили аналогичным образом с исчезнувшими лицами, но до сих пор ученые не могут логически пояснить событие того времени.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40
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