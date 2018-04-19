В 2014 году самолет Malaysia Airlines вместе с пассажирами был похищен пришельцами

После пробуждения в салоне ему удалось увидеть инопланетян, имеющих 2-метровый рост. Их большие головы сильно выделялись на фоне худощавого туловища. Четыре гуманоида отличались от своих серых собратьев с тонкими конечностями и синим цветом кожи.Человек предположил, что они могли быть слугами внеземных гостей, которые решили перенести людей в свое измерение. Когда он проснулся, то заметил, что его тело полностью исцелилось от недугов. Эти создания с помощью своих технологий поступили аналогичным образом с исчезнувшими лицами, но до сих пор ученые не могут логически пояснить событие того времени.