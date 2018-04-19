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Зрители "Дома-2" просят не доверять детей Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко

Зрители "Дома-2" просят не доверять детей Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко, которые на всю страну показывают яркий пример семейного разногласия и неуважения.

На Поляну проекта уже вернулся молодой отец на пару с тёщей, выясняя с ней отношения по привычной зрителю канве. С Татьяной Владимировной зять мириться не хочет ни ради новорождённой дочки, ни ради жены, ведь первая, изображая заботу, на самом деле становится причиной всех ссор.

Зрители "Дома-2" просят не доверять детей Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко

Матери Рапунцель такое мнение невдомёк, и она продолжает перечислять и преувеличивать грехи Дмитренко, который, дабы выжить тёщу из дома, днями напролёт сидел в подъезде.

Вскоре на реалити-шоу вернётся Ольга с малышкой, становясь на место ушедшей Таты Блюменкранц с её Бетти, мамой Мариной и супругом Валерием. Судя по тому, что имя девочки и её лицо вот-вот покажут зрителям, кроху Рапунцель задействуют в первых в её жизни съёмках.

Зрители "Дома-2" просят не доверять детей Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко

"Мои хорошие, мне очень приятно получать от вас поздравления с рождением доченьки. Пока я не готова показывать её личико и говорить имя. Это очень личное. Подождите совсем чуть-чуть и скоро всё узнаете", - пишет теледива в Instagram.

Однако публика не хочет видеть вечно скандалящую семейку на экранах. Более того, хейтеры жалеют младенца, который вырастет в окружении неадекватных личностей, только и занимающихся выяснением отношений.

Ранее Татьяна Владимировна рассказала, что Дмитрий Дмитренко ничего не подарил на день рождения её дочери.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:55
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