Зрители "Дома-2" просят не доверять детей Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко

"Мои хорошие, мне очень приятно получать от вас поздравления с рождением доченьки. Пока я не готова показывать её личико и говорить имя. Это очень личное. Подождите совсем чуть-чуть и скоро всё узнаете", - пишет теледива в Instagram.

На Поляну проекта уже вернулся молодой отец на пару с тёщей, выясняя с ней отношения по привычной зрителю канве. С Татьяной Владимировной зять мириться не хочет ни ради новорождённой дочки, ни ради жены, ведь первая, изображая заботу, на самом деле становится причиной всех ссор.Матери Рапунцель такое мнение невдомёк, и она продолжает перечислять и преувеличивать грехи Дмитренко, который, дабы выжить тёщу из дома, днями напролёт сидел в подъезде.Вскоре на реалити-шоу вернётся Ольга с малышкой, становясь на место ушедшей Таты Блюменкранц с её Бетти, мамой Мариной и супругом Валерием. Судя по тому, что имя девочки и её лицо вот-вот покажут зрителям, кроху Рапунцель задействуют в первых в её жизни съёмках.Однако публика не хочет видеть вечно скандалящую семейку на экранах. Более того, хейтеры жалеют младенца, который вырастет в окружении неадекватных личностей, только и занимающихся выяснением отношений.Ранее Татьяна Владимировна рассказала, что Дмитрий Дмитренко ничего не подарил на день рождения её дочери.