Ольга Жарикова опубликовала откровенное фото с Сашей Гобозовым

«Мне просто показалось, что это была любовь. Мне просто показалось, и больше не надо слов. Мне просто показалось, что сердце стучало в такт. Мне просто показалось, но это давно не так. Мне просто показалось», — написала Жарикова.

Зрители уверены, что дело идет к расставанию, и, в связи с этим, Ольга решила развеять слухи о неискренности их отношений, опубликовав интимный снимок с Александром.Участники телестройки предстали перед подписчиками в обнаженном виде. Ольга опубликовала провокационное фото в своем микроблоге Инстаграм. По всей видимости, данная фотография не предназначалась для публичного просмотра, однако именно с ее помощью Жарикова решила сообщить о расставании.В кадре Ольга и Саша изображены в ванне. Подпись под публикацией не имеет отношения к снимку, а из поста Ольги можно понять, что она решила расстаться с Гобозовым. Пара ругается уже который день подряд, они даже успели обменяться довольно не лестными словами друг к другу.И хотя, на самом деле молодые люди явно не испытывают столь отрицательных эмоций друг к другу, но нехорошие слова все-таки подорвали трепетность ощущений, а потому, они всерьез задумались закончить отношения. К этому прощанию Жарикова и приурочила снимок, который вызвал эмоции у многих пользователей Сети.