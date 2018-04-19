АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Урал давно стал самым привлекательным регионом для НЛО из-за своих аномальных зон и порталов в иные миры
EUR 76.09 USD 61.55
Курс валют на 19.04.2018

Ольга Жарикова опубликовала откровенное фото с Сашей Гобозовым

Участники «Дома-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова в последнее время довольно часто ругаются.

Зрители уверены, что дело идет к расставанию, и, в связи с этим, Ольга решила развеять слухи о неискренности их отношений, опубликовав интимный снимок с Александром.

Ольга Жарикова опубликовала откровенное фото с Сашей Гобозовым

Участники телестройки предстали перед подписчиками в обнаженном виде. Ольга опубликовала провокационное фото в своем микроблоге Инстаграм. По всей видимости, данная фотография не предназначалась для публичного просмотра, однако именно с ее помощью Жарикова решила сообщить о расставании.

В кадре Ольга и Саша изображены в ванне. Подпись под публикацией не имеет отношения к снимку, а из поста Ольги можно понять, что она решила расстаться с Гобозовым. Пара ругается уже который день подряд, они даже успели обменяться довольно не лестными словами друг к другу.

И хотя, на самом деле молодые люди явно не испытывают столь отрицательных эмоций друг к другу, но нехорошие слова все-таки подорвали трепетность ощущений, а потому, они всерьез задумались закончить отношения. К этому прощанию Жарикова и приурочила снимок, который вызвал эмоции у многих пользователей Сети.

«Мне просто показалось, что это была любовь. Мне просто показалось, и больше не надо слов. Мне просто показалось, что сердце стучало в такт. Мне просто показалось, но это давно не так. Мне просто показалось», — написала Жарикова.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:39
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Сульфидные анионы были виновниками
Вход в пещеру на поверхности Марса доказал
Клиенты онлайн-магазинов с 2019 года смогут
Лиза Триандафилиди и Евгений Жарков готовят
Эксперт рынка криптовалют: Биткоин нащупал «дно»,
Ученые опровергли теорию о губительном
Зрители "Дома-2" просят не доверять детей Ольге
Карельские ученые нашли доказательства древней
Ученые Томска разрабатывают бюджетную модель
Ольга Жарикова опубликовала откровенное фото с
Копии черепах на 3D-принтере помогут ученым
Эксперты: Газпром» построили лишний газопровод на
Муж Ксении Бородиной дает советы брошенным
Путешественник во времени из “космической трубы”
Муж Ксении Бородиной флиртует с надувной женщиной
Белый энергетический сгусток из параллельного
Ольга Бузова восхитила образом на премии канала
IT-гиганты всего Мира и соцсети приняли решение
Первая зарядная станция для электромобилей
Пользователи Сети обсуждают увеличившийся нос
Жители Турции заметили в небе огромный темный НЛО
ТОП-5 знаменитостей, хранивших девственность до
В лунном кратере был замечен припаркованный НЛО –
Найденный в Мьянме камень может легко расплавить
Татьяна Мусульбес рассказала о
Настя Каменских порадовала фанатов очередной
Триллионы вирусов ежедневно падают с неба на нашу
Ольга Бузова резко отшила Романа Гриценко и
В России каждый год умирает около 100 000
"Русская Кардашьян" показала пышные ягодицы в
Просмотреть все новости