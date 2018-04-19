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Муж Ксении Бородиной дает советы брошенным девушкам

К супругу ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной за советом обратилась девушка, которую предал парень.

Курбан Омаров уже давно прослыл «домашним психологом», раздающим рекомендации по различным жизненным вопросам. Вот и в этот раз он постарался объяснить молодой подписчице, как лучше поступить.

Муж Ксении Бородиной дает советы брошенным девушкам

Девушка написала, что встречалась с парнем три года и даже ждала его из армии, а он в ответ предал и изменил. Правда молодой человек продолжает общаться с бывшей возлюбленной как с «родным человеком» и рассказывает как у него дела в отношениях с другой.

Муж Ксении Бородиной дает советы брошенным девушкам

Курбан Омаров посоветовал девушке не позволять себе «мазохистические беседы с бывшим о его нынешней девушке».

«Какой в этом толк и профит для вас? Тем более, что мужчина дает понять, что ему там хорошо. Его попытка усидеть на двух стульях легко объяснима, но что вас держит? Почему вы не займетесь своей жизнью и увлечениями, а продолжаете, по инерции, жить его? Стоит ли оно того?», - спрашивает Курбан у подписчицы.

Омаров призывает девушку хорошо все взвесить и подумать и отпустить их отношения, а не пытаться поймать их за хвост.

Фолловеры одобрили советы Курбана и назвали его «красавчегом» и «настоящим мужчиной».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:19
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