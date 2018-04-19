Муж Ксении Бородиной дает советы брошенным девушкам

Курбан Омаров уже давно прослыл «домашним психологом», раздающим рекомендации по различным жизненным вопросам. Вот и в этот раз он постарался объяснить молодой подписчице, как лучше поступить.Девушка написала, что встречалась с парнем три года и даже ждала его из армии, а он в ответ предал и изменил. Правда молодой человек продолжает общаться с бывшей возлюбленной как с «родным человеком» и рассказывает как у него дела в отношениях с другой.Курбан Омаров посоветовал девушке не позволять себе «мазохистические беседы с бывшим о его нынешней девушке»., - спрашивает Курбан у подписчицы.Омаров призывает девушку хорошо все взвесить и подумать и отпустить их отношения, а не пытаться поймать их за хвост.Фолловеры одобрили советы Курбана и назвали его «красавчегом» и «настоящим мужчиной».